Сбербанк остается фаворитом сектора из-за прогрессивной дивидендной политики - "Русс-Инвест"

Прогрессивная дивидендная политика Сбербанка позволяет оставить его в числе фаворитов финансового сектора, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Обыкновенные акции Сбербанка на текущей неделе сумели нащупать уровни поддержки после резкого снижения в первые дни. Котировки акций банка теряли в понедельник более 5% в рамках общерыночной тенденции падения. Индекс Мосбиржи в понедельник потерял почти 100 пунктов или более 3%. Мы ожидаем сохранения бокового движения в акциях Сбербанка и на следующей неделе. На фоне ожидаемого снижения торговой активности волатильность может быть достаточно высокой, поскольку в конце года участники рынка могут предпринимать более активные действия по пересмотру структуры портфелей". - отмечает Беденков.

Эксперт не ожидает формирования какой-либо устойчивой направленной тенденции и полагает, что боковое движение на рынке акций сохранится. "В целом индекс финансового сектора Мосбиржи прибавил с начала года 20%, в то время как акции Сбербанка выросли чуть более чем на 5%. С учетом прогрессивной дивидендной политики акции Сбербанка остаются в числе фаворитов в секторе", - заключает аналитик "Русс-Инвест".