"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций Tyson Foods с целью $76

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: "покупать акции Tyson Foods Inc. не дороже $66 с целью $76 и стоп-лоссом $57", говорится в комментарии инвестбанка.

"Открытие ресторанов и учебных заведений, возвращение потребительских привычек к норме после начала вакцинации населения поддержат рост финансовых показателей компании, - отмечают эксперты. - Текущие оценки и прогнозы корпоративной прибыли, на наш взгляд, не учитывают перспективы восстановления потребления. Акции Tyson Foods заметно отстали от рынка - всё ещё на 30% ниже уровней начала года".

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что результаты 4К2020, вероятно, превзойдут ожидания. Высокий розничный спрос поддерживает продажи, при этом связанные с пандемией затраты снизятся. Это приведёт к росту операционной маржи.

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