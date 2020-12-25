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25 декабря 2020 года 13:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норильского никеля с целью 24099 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Норильского никеля с целью 24099 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-5 дней. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 3,87%, стоп-приказ: 22680 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Драйвером для возврата к максимумам может выступить новость о закрытии ГМК "Норильский никель" плавильного цеха в поселке Никель Мурманской области. Экологическая программа компании направленна на сокращение воздействия на окружающую среду, что может привлечь инвесторов, пристально следящих за приверженностью компании ESG принципам. Выбросы диоксида серы на Кольской ГМК планируется сократить на 50% по итогам 2020 года и на 85% - по итогам 2021 года", - отмечают эксперты "Финама". По мнению аналитиков инвесткомпании, с точки зрения теханализа консолидация в районе 23000 руб. после незначительно отката - хорошая возможность открыть длинную позицию. "Мы рекомендуем открывать покупать от текущего уровня. При покупке на 20% от портфеля и выставлении стоп приказа на 22680 руб., риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,72", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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