Цена нефти в 2021г вряд ли опустится ниже $50 за баррель - МКБ

Цена нефти в 2021г вряд ли опустится ниже $50/барр. и, возможно, будет в течение года подниматься к уровню $60/ барр. , отметил управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский в ходе онлайн-конференции "Мировая экономика и рынки в 2020 году: от глобализации к изоляции".

"В отличие от предыдущих кризисов резкое падение потребления нефти в 2020 году - результат снижения деловой активности в целях помощи медицинской системе во время пандемии, - полагает Михаил Поддубский. - С одной стороны, это упрощает восстановление спроса при снятии карантинных ограничений, однако, с другой стороны, любые искусственные ограничения всегда вносят дополнительную неопределенность в оценку".

При постепенном снятии карантинных ограничений в базовом сценарии к середине года эксперт ожидает продолжения сокращения уровня запасов нефти, и на фоне умеренного ослабления доллара на FX, сохраняющихся стимулов монетарного и фискального характера, роста инфляционных ожиданий, цены на нефть могут продолжить восстановление. "В базовом сценарии в среднем по году мы ориентируемся на цены 50+ долл/барр. по смеси Brent с возможным движением ближе к 60 долл/барр. внутри года", - подчеркнул Поддубский.

Также эксперт МКБ обратил внимание на состояние нефтяных компаний с учетом современной ситуации: "В целом большое влияние на финансовые показатели нефтяных компаний в следующем году помимо собственно нефтяных котировок и валютного курса будет иметь вопрос темпов смягчения ограничений по добыче нефти в рамках ОПЕК+. Например, "ЛУКОЙЛ" даже в кризисные кварталы 2020 года сохранял положительный свободный денежный поток, который служит основной для выплаты дивидендов. В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что размер дивиденда на акцию этой компании по итогам 2021 года составит около 390-400 руб./бумагу с перспективами дальнейшего восстановления на фоне возможного роста нефтяных котировок и восстановления объемов добычи нефти".

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