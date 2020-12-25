Следующий год, вероятно, станет периодом стабилизации и укрепления рубля до 68-70 руб./$1 - Росбанк

Следующий год, вероятно, станет периодом стабилизации и укрепления рубля до 68-70 руб./$1 под влиянием более прочных фундаментальных показателей, отмечается в комментарии Росбанка.

"Мы видим 2021г годом стабилизации и укрепления рубля до 68-70 против доллара США под влиянием более прочных фундаментальных показателей. Здесь стоит отметить потенциальную слабость "негативных" (импорт товаров и услуг, снижение инвестиционных выплат на фоне ухудшения финансовых показателей вследствие пандемии) и усиление "позитивных" (рост доходов от сырьевого и несырьевого экспорта) статей. Тем не менее, навес геополитических рисков сохранит потребность в своевременном хеджировании рисков, а изменившийся вектор доллара США относительно других валют развитых стран, - потребность в подборе сбалансированной корзины валют", - прогнозируют эксперты банка.

Взлеты и падения национальной валюты наблюдались в течение 2020 года, однако переход рынка нефти к растущей фазе пока не компенсировал потерь, считают аналитики Росбанка. Объективной причиной для этого, по их мнению, остается навес геополитических рисков, в первую очередь, связанных с предстоящей сменой Администрации в США. Кроме того, политические процессы в сопредельных с Россией странах остаются зоной шаткого баланса и в некоторой мере находятся в зоне неопределенности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.