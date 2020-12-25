.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73 -74 руб./$1 и 89 - 90 руб./EUR1 - УБРиР
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 декабря 2020 года 12:04
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73 -74 руб./$1 и 89 - 90 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73 -74 руб./$1 и 89 - 90 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "После подъема накануне (цена на доллар достигла отметки в 76 руб./долл.), курс американской валюты немного снизился. По нашим ожиданиям, на этой и следующей неделе доллар не должен выйти из коридора в 73-74 руб./долл.). Следующая неделя, традиционно, в связи с праздниками пройдет без каких-либо серьезных изменений или потрясений на рынках. Нефть вторую неделю торгуется выше 50 долларов за баррель топлива марки Brent. Это добавляет оптимизма российской валюте. Положительную динамику рублю могут придать также налоговые выплаты в конце года и продажа валюты регулятором", - отмечает Зотов. Ситуация на рынках в начале 2021 года, по мнению эксперта банка, будет зависеть от антиковидных мер в разных странах, цен на топливо и информационного фона вокруг вируса и вакцины. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
25 декабря 2020 года 18:43
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 3220-3260 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Российский рынок акций в пятницу торгуется в отсутствии динамичного внешнего фона. Основные торговые площадки закрыты на выходные, США, Европа... читать дальше
.25 декабря 2020 года 17:17
Повышенная волатильность акций "Газпрома" на следующей неделе может сохраниться, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Акции "Газпрома" на этой неделе показали коррекционное движение вниз. После падения в понедельник почти на 5,3%, в последующие... читать дальше
.25 декабря 2020 года 15:43
Прогрессивная дивидендная политика Сбербанка позволяет оставить его в числе фаворитов финансового сектора, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Обыкновенные акции Сбербанка на текущей неделе сумели нащупать уровни поддержки после резкого... читать дальше
.25 декабря 2020 года 14:59
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: "покупать акции Tyson Foods Inc. не дороже $66 с целью $76 и стоп-лоссом $57", говорится в комментарии инвестбанка. "Открытие ресторанов и учебных заведений, возвращение потребительских привычек к норме после начала вакцинации населения поддержат рост... читать дальше
.25 декабря 2020 года 13:50
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Норильского никеля с целью 24099 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-5 дней. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 3,87%, стоп-приказ: 22680 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Драйвером для возврата к максимумам... читать дальше
.25 декабря 2020 года 12:57
Цена нефти в 2021г вряд ли опустится ниже $50/барр. и, возможно, будет в течение года подниматься к уровню $60/ барр. , отметил управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский в ходе онлайн-конференции "Мировая экономика и рынки в 2020 году: от глобализации к изоляции". "В отличие от... читать дальше
.25 декабря 2020 года 10:14
Идея дня: портфель из акций Сhevron, Merck, JP Morgan и Boeing может обогнать рынок в 2021 году - "ВТБ Мои Инвестиции"
Портфель из акций Сhevron, Merck & Co., JP Morgan и Boeing может обогнать рынок в 2021 году, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Инвесторы психологически склонны избавляться от слабых бумаг перед Новым Годом, оставляя всё плохое в старом году. Это приводит к порой нерациональной... читать дальше
.25 декабря 2020 года 09:54
Фондовый рынок США вырос в преддверии рождественских праздников. Фондовые индексы Японии и Китая меняются разнонаправленно в пятницу читать дальше
.25 декабря 2020 года 09:53
Рубль в пятницу может приблизиться к отметке 73 руб./$1, говорится в комментарии Sber CIB. "Иностранные инвесторы в Рождество, вероятно, не будут участвовать в торгах, тогда как Банк России и экспортёры (для уплаты НДПИ) будут продавать иностранную валюту. В этих условиях рубль продолжит... читать дальше
.25 декабря 2020 года 09:01
Активность торгов акциями РФ в пятницу, скорее всего, будет низкой в отсутствие внешних ориентиров - BCS Express
Активность торгов акциями РФ в пятницу, скорее всего, будет низкой в отсутствие внешних ориентиров, открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.