Рубль в любой момент может очень быстро и сильно упасть - "Алор Брокер"

Рубль в любой момент может очень быстро и сильно упасть, и его покупка на среднесрочную перспективу очень рискованна, говорится в комментарии главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Пара доллар-рубль в четверг неожиданно мощно упала и вернулась под отметку 74. Трудно сказать, кто и почему сформировал такой спрос на рубли. Не исключено, что это Банк России продавал остатки валюты от покупки акций Сбербанка и "Аэрофлота" в Фонд национального благосостояния. Но покупать рубль среднесрочно очень рискованно. Уже в начале нового года ЦБ резко снизит объем валютных интервенций из-за дорогой нефти и завершением продажи валюты от ФНБ. При этом платежный баланс России сейчас один из самых слабых за последние много лет. Рубль в любой момент может очень быстро и сильно упасть", - отмечает Антонов.

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