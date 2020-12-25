Рубль имеет все шансы завершить текущий год около 73-74 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль имеет все шансы завершить текущий год около 73-74 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Рубль вновь вышел в лидеры ЕМ валют по темпам укрепления к доллару (1,6%), - отмечает Полевой. - Умеренно-позитивный внешний фон и стабильная нефть добавляли силы локальным потокам, заметно смещенным в сторону валютных продаж. Нерезидентов на рынке почти нет, поэтому основную "скрипку" играют локальные корпорации ввиду потребности в рублях под налоги и дивиденды. Если посмотреть на сезонность декабря за последние 10 лет, то в семи случаях последний рабочий месяц года рубль завершал ростом, и в те периоды, когда месяц начинался позитивно, он и заканчивался без сюрпризов".

По мнению эксперта инвесткомпании, каких-то существенных общерыночных рисков для рубля нет. Что касается санкционного шума, то он, вероятно, продолжит оставаться в виде неизбежного фона, но в ближайшие недели американцам, возможно, будет не до них. "Поэтому, с нашей точки зрения, до конца года у рубля есть все шансы сохранить завоевания последних дней или даже их преувеличить, встретив НГ около 73-74 руб./$1", - прогнозирует Полевой.

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