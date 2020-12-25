Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет осторожный взгляд на перспективы дальнейшего роста цены нефти, отмечается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой.

"Снижение в ценах на нефть вчера было прервано новостями по Brexit. Так, буквально в последний момент Великобритания и ЕС согласовали текст соглашения по поводу будущих отношений после "развода". Тем не менее, по итогам недели впервые за почти 2 месяца нефть Brent показала снижение. Сегодня в Европе выходной в связи с Рождеством. Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы дальнейшего роста нефти, полагая, что выше 51-52 долл./барр. она идти не будет, учитывая уязвимость спроса и риски заметного ухудшения ситуации с коронавирусом после рождественских и новогодних праздников. Оптимальным диапазоном нам представляется 45-50 долл./барр. по Brent", - отмечает Крылова.

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