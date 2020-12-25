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25 декабря 2020 года 10:24
Рубль в пятницу, вероятно, будет торговаться около уровня 74 руб./$1 - BCS Express
Рубль в пятницу, вероятно, будет торговаться около уровня 74 руб./$1, говорится в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера. "Российский рубль продолжил отыгрывать потери начала недели. За два последних дня почти выкуплен провал понедельника-вторника. Отскок из области 72,5 к 76 руб./$1 видится завершенным. Фундаментально обоснованный курс рубля находится ниже текущих значений. Эмоциональный уход инвесторов из рублевых активов был вызван накалом геополитической конфронтации и угрозами санкций, однако, как показывает исторический опыт, инвесторы со временем адаптируются. В в качестве ориентира укрепления от 76 рассматривалась граница 74,5 руб./$1. Накануне наблюдали падение пары USD/RUB под 74, а евро ослаб к 90", - отмечает Зельцер. По мнению эксперта инвесткомпании, в пятницу торги на валютной секции могут пройти без явной инициативы сторон, доллар будет курсировать в области 74 руб., а направленное ценовое движение перенесется на следующую неделю. При этом техническая картина находится на стороне рубля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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