Рубль в пятницу может приблизиться к отметке 73 руб./$1 - Sber CIB

Рубль в пятницу может приблизиться к отметке 73 руб./$1, говорится в комментарии Sber CIB.

"Иностранные инвесторы в Рождество, вероятно, не будут участвовать в торгах, тогда как Банк России и экспортёры (для уплаты НДПИ) будут продавать иностранную валюту. В этих условиях рубль продолжит укрепляться и может приблизиться к 73 за доллар. На следующей неделе продажи экспортеров могут иссякнуть, тогда как спрос физлиц и иностранцев на валюту, вероятно, увеличится, и рубль вернётся к уровням 74-75 руб./$1", - полагают аналитики инвестбанка.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,5%. В Рождество биржи во многих странах закрыты. Аналитики Sber CIB ожидают пониженной активности на российском фондовом рынке, который может завершить сессию на уровнях закрытия четверга.

Также эксперты указывают, что в пятницу в связи с Рождеством не будет торгов нефтью на биржах в Европе и США. Тем не менее есть риск, что нефть может приблизиться к нижней границе текущего диапазона $50,6-51,6/барр., и если она не устоит, то возможно отступление до $49,4/барр. Инвесторы обеспокоены ужесточением карантина из-за распространения нового штамма коронавируса.

Негативным фактором для рынка ОФЗ до конца месяца может стать публикация накануне данных по инфляционным ожиданиям в России, которые указывают на растущие риски ускорения инфляции. Это может привести к небольшому росту доходностей длинных ОФЗ в ближайшие дни. В пятницу изменений на этом рынке аналитики Sber CIB не ожидают.

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