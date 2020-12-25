Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укреплялась к доллару и евро на фоне слабой динамики мировых площадок накануне католического Рождества. Биржи в Европе в связи с сочельником были либо закрыты, либо работали в сокращенном режиме, сегодня будут закрыты все американские и европейские площадки. Позитивом для рынков стала информация о достижении соглашения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit. Отечественную валюту поддерживает период повышенного спроса на рублевую ликвидность в связи с выплатой налогов компаниями-экспортерами. Нефтяные котировки незначительно снижаются на данных о росте коммерческих запасов нефти в США", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,49% и составила 50,95 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена февральских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,46% и составила 47,9 долларов за баррель.

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