Вероятна консолидация рубля в пятницу по отношению к основным мировым валютам - ПСБ

Вероятна консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам в пятницу при низкой активности торгов, отговорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Богдана Зварича.

"Доллар и евро по итогам четверга упали по отношению к рублю чуть более чем на 1,5%. Кроме внешнего фона, национальную валюту поддержали налоговые выплаты, пик которых приходится на сегодня, что увеличило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Это позволило российской валюте отыграть существенную часть потерь предыдущих сессии, в результате чего пара доллар/рубль вернулась в диапазон 73-75 рубля. В рамках сегодняшней сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам", - отмечает Зварич.

Отсутствие торгов в Европе и США приведет к существенному снижению активности игроков, полагает эксперт банка. Они предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений до возвращения западных площадок с рождественских каникул, что будет способствовать понижению волатильности и объемов торгов. В результате, доллар сохранит позиции в середине диапазона 73-75 рублей.

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