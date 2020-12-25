Риски возврата котировок нефти ниже $50 за баррель переносятся на I квартал 2021г - BCS Express

Котировки нефти остаются выше $51/ барр. Brent, их закрепление ниже уровня $50/барр., вероятно, реализуется в I квартале 2021г, отмечается в комментарии BCS Express.

"На предыдущей торговой сессии амплитуда колебаний цен на нефть Brent снизилась относительно прошлых дней. Тем не менее, в моменте фьючерсы все равно успели сходить на 1% ниже закрытия среды и лишь к вечеру вся просадка была выкуплена. Положительное влияние на настроения участников торгов оказало заключение торговой сделки между Европейским союзом и Великобритании в рамках Brexit. Общая техническая картина по Brent практически никак не поменялась. Котировки остаются выше $51 за баррель. Текущие уровни, на наш взгляд, пока не выглядят устойчивыми. Сценарий временного закрепления ниже $50 по-прежнему может реализоваться, но, вероятно, уже в I квартале 2021 г", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Карпунин.

Торги нефтяными фьючерсами на ICE и CME в пятницу не проводятся, в США и Великобритании празднуется католическое Рождество. В оставшиеся сессии декабря торговая активность, вероятно, останется пониженной, полагает эксперт BCS Express. На всплеск волатильности можно будет рассчитывать лишь после новогодних праздников.

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