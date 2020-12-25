Активность торгов акциями РФ в пятницу, скорее всего, будет низкой в отсутствие внешних ориентиров - BCS Express

Активность торгов акциями РФ в пятницу, скорее всего, будет низкой в отсутствие внешних ориентиров, открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Работающие азиатские площадки сегодня торгуются в незначительном плюсе. Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефть не торгуются. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга, торговая активность на российском рынке будет еще более низкой из-за выходного дня на западных площадках", - пишет аналитик инвесткомпании.

Среди корпоративных событий Карпунин отметил, что пятница - последний день перед закрытием реестра для получения дивидендов в акциях "Газпром нефти" и НЛМК. "В понедельник бумаги могут открыться снижением примерно на 1,5% и 2,8% соответственно. А уже сегодня со старта торгов ожидается дивидендный гэп на 3,5% вниз в "Детском мире"", - указывает эксперт.

Аналитик BCS Express по индексу Мосбиржи в этом году уже не выделяет какие-то ближайшие ориентиры. "Можно обозначить лишь ключевые среднесрочные уровни: снизу важной поддержкой выступает район 3160-3165 п., а сверху в качестве цели в I квартале 2021 г. выделю область 3400-3420 п.", - констатирует Карпунин

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