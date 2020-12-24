Цена нефти продолжит умеренный рост в 2021г на фоне восстановления мировой экономики - "Финам"

Цена нефти продолжит умеренный рост в 2021г на фоне восстановления мировой экономики, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая в ходе онлайн-конференции "Мировая экономика и рынки в 2020 году: от глобализации к изоляции".

"Большинство отраслевых прогнозов предполагает постепенное восстановление мирового спроса на нефть в 2021 году, особенно во второй половине года, когда начнет сказываться эффект массовой вакцинации. Это должно привести к улучшению эпидемиологической ситуации в мире, повышению степени мобильности людей, в т.ч. увеличению авиаперелетов, продолжению восстановления производственной активности", - подчеркивает эксперт инвесткомпании.

Беленькая ожидает, что цены на нефть продолжат умеренный рост в 2021 году на фоне восстановления мировой экономики и спроса на энергоресурсы. Целевой диапазон по марке Brent - $47-55 за баррель. В то же время, эксперт допускает, что в течение года цены некоторое время могут находиться и в районе $40/барр., и в районе $60/барр.

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