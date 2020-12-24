Возможен опережающий рост котировок акций Exxon Mobil - Sber CIB

Возможен опережающий рост котировок акций Exxon Mobil среди бумаг нефтяного сектора, считают аналитики Sber CIB.

Как говорится в комментарии инвестбанка, Exxon Mobil имеет одни из самых высоких рейтингов в секторе: "Aa1" от Moody's и "AA" от S&P, при этом акции компании упали в цене больше, чем у ряда конкурентов.

Также эксперты Sber CIB отмечают уверенное восстановление финансовых показателей компании. Выручка Exxon Mobil в июле-сентябре 2020 года выросла на 42% с уровня 2К20 (до $46,2 млрд), а чистый убыток сократился на 37% (до $680 млн). Компания ожидает, что в октябре-декабре спрос на нефть останется на уровне предыдущего квартала.

Обращают внимание аналитики Sber CIB и на стабильные дивидендные выплаты: Exxon Mobil уже 109 лет подряд выплачивает дивиденды. В последние 38 лет компания повышала дивидендные выплаты в среднем на 6,1% в год. Выплаты производятся ежеквартально, годовая дивидендная доходность за 2020 год составляет 8,4%.

Эксперты Sber CIB отмечают уверенную инвестиционную политику Exxon Mobil: компания является лидером по добыче нефти в США, в Пермском бассейне и штате Делавэр, и активно инвестирует в международные проекты. Exxon Mobil также может продать активы более чем на $15 млрд для оптимизации бизнеса.

Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость Exxon Mobil составляет 3 590 руб. за акцию (по курсу на 23 декабря), что предполагает потенциал роста на 14% в ближайшие 12 месяцев.

Exxon Mobil - одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Среднесуточная добыча составляет 1,6 млн барр. нефти и 9,4 млрд куб. футов природного газа. Exxon Mobil управляет 19 тыс. АЗС во всем мире.

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