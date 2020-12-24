"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 глобальных акций

Название: Див. доходность на 12 мес.: Потенц. доход: Аdidas AG 0,3% -4,9% DBS Group Holdinds Ltd 3,7% 4,3% HeidelbergCement AG 2,8% 9,6% Indastria de Diseno Textil SA 2,3% 10,9% ING Groep NV 4,2% 19,0% Naspers Ltd 0,2% 57,2% Novartis AG 3,9% 21,1% Royal Dutch Shell PLC 3,9% 28,4% Samsung Electronics Co Ltd 1,9% 4,3% Toyota Motor Corp 2,7% 3,2% ТОП-10 глобальных акций 2,6% 15,3% Индекс MSCI World ex-US 2,7% 9,4%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив Royal Dutch Shell и зафиксировав прибыль по акциям Total, говорится в комментарии инвестбанка. "За отчетный период портфель показал рост 2,9% против 3,2% роста бенчмарка. Локомотивами роста выступили промышленные компании, включая акции производителей бытовой техники (Samsung), автомобилей (Toyota),спортивной одежды и обуви (Adidas) и строительных материалов (HeidelbergCement). Мы решили зафиксировать прибыль в акциях французского нефтедобытчика Total и заменить их на акции Royal Dutch Shell, где мы видим больший потенциал роста", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" На взгляд экспертов, акции RDS являются более привлекательными на фоне ожидаемого восстановления дивидендных выплат в условиях нормализации цен на нефть и высокой доходности свободного денежного потока. Аналитики инвестбанка не пересматривают остальные позиции модельного портфеля глобальных акций, так как считают, что текущая структура является оптимальной с учетом недооценки циклических активов и начала вакцинации населения от коронавируса. Новый состав ТОП-10 акций СШАНастоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.