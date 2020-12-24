|Название:
|Див. доходность на 12 мес.:
|Потенц. доход:
|Аdidas AG
|0,3%
|-4,9%
|DBS Group Holdinds Ltd
|3,7%
|4,3%
|HeidelbergCement AG
|2,8%
|9,6%
|Indastria de Diseno Textil SA
|2,3%
|10,9%
|ING Groep NV
|4,2%
|19,0%
|Naspers Ltd
|0,2%
|57,2%
|Novartis AG
|3,9%
|21,1%
|Royal Dutch Shell PLC
|3,9%
|28,4%
|Samsung Electronics Co Ltd
|1,9%
|4,3%
|Toyota Motor Corp
|2,7%
|3,2%
|ТОП-10 глобальных акций
|2,6%
|15,3%
|Индекс MSCI World ex-US
|2,7%
|9,4%
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Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 глобальных акций
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24 декабря 2020 года 15:40
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 глобальных акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив Royal Dutch Shell и зафиксировав прибыль по акциям Total, говорится в комментарии инвестбанка. "За отчетный период портфель показал рост 2,9% против 3,2% роста бенчмарка. Локомотивами роста выступили промышленные компании, включая акции производителей бытовой техники (Samsung), автомобилей (Toyota),спортивной одежды и обуви (Adidas) и строительных материалов (HeidelbergCement). Мы решили зафиксировать прибыль в акциях французского нефтедобытчика Total и заменить их на акции Royal Dutch Shell, где мы видим больший потенциал роста", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" На взгляд экспертов, акции RDS являются более привлекательными на фоне ожидаемого восстановления дивидендных выплат в условиях нормализации цен на нефть и высокой доходности свободного денежного потока. Аналитики инвестбанка не пересматривают остальные позиции модельного портфеля глобальных акций, так как считают, что текущая структура является оптимальной с учетом недооценки циклических активов и начала вакцинации населения от коронавируса. Новый состав ТОП-10 акций США
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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