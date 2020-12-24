Высокая волатильность, вероятно, сохранится на рынке акций РФ и в 2021г - "Русс-Инвест"

Высокая волатильность, вероятно, сохранится на российском фондовом рынке и в 2021 году на фоне неустойчивости трендов в мировой экономике и неопределенности в отношении возможных сценариев пандемии COVID-19, считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

При этом возможно и появление новых факторов влияния на рынок акций РФ, говорится в комментарии эксперта.

Аналитик указывает несколько возможных сценариев развития ситуации на рынке акций в 2021 году.

Базовый сценарий, по мнению Беденкова, исходит из сохранения высокого "аппетита к риску" на мировых рынках, по крайней мере, в первой половине 2021 года.

Вакцинация и карантинные ограничения позволять снизить остроту проблемы пандемии на мировую и российскую экономику. Российский рынок отставал в динамике в 2020 году от общемировых тенденций и может стать лучше аналогов, считает аналитик инвесткомпании. Цены на нефть могут находиться в широком диапазоне $35-60 за баррель по нефти марки Brent c стремлением к равновесному уровню в $45-50 за баррель. "Если при расчете уровня индекса Мосбиржи учитывать максимальные цены акций за 2020 год, то значение индекса Мосбиржи составит 3770-3800 пунктов, что на 16-17% выше текущих уровней", - пишет Беденков.

Во второй половине 2021 года, отмечает Беденков, вероятна техническая коррекция рынка вниз и на фоне усиления факторов риска (например, рецидивы пандемии, ослабление факторов восстановительного роста экономики, усиление противоречий в торговых взаимоотношениях между странами, отсутствием консенсуса между президентом и сенатом США по ключевым экономическим вопросам и др.)".

Оптимистичный сценарий предполагает сохранение растущего тренда и во второй половине 2021 года на более быстром восстановлении мировой экономики и сохранении действия монетарных стимулов, указывает эксперт "Русс-Инвеста".

Пессимистичный сценарий исходит из сохранения карантинных ограничений в ведущих мировых экономиках весной 2021 года, что не позволит мировой экономике выйти на траекторию роста и может стать причиной повторения обвала фондовых рынков по аналогии с первым кварталом 2020 года, указывает эксперт инвесткомпании. "Движение вниз в декабре выглядит технически обоснованным после резкого роста в последние полтора месяца. Ближайшими уровнями поддержки/сопротивления по индексу Мосбиржи в случае движения вниз можно обозначить четыре незакрытых ноябрьских разрыва на уровнях 2744, 2791, 2884 и 3027 пунктов", - отмечает Беденков.

"Исходя из ожиданий сохранения высокой волатильности на российском фондовом рынке в предстоящем году, большое значение будут иметь технический анализ и следование защитным стратегиям инвестирования. Инвесторам стоит быть осторожным и применять тактику стоп-лосс и стоп-профит, ориентироваться на показатели технического анализа (уровни Фибоначчи, скользящие средние, RSI и др.) и фундаментальные факторы и оценки", - заключает аналитик инвесткомпании.

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