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24 декабря 2020 года 13:32
Индекс Мосбиржи, скорее всего, в четверг закончит торги в диапазоне 3195-3285 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, в четверг закончит торги в диапазоне 3195-3285 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Традиционное снижение оборотов в преддверии Рождества и Нового года повышает риски для покупателей, однако эластичность спроса и повышение требуемой доходности вложений оставляют отечественным фондовым площадкам шанс на продолжение роста. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3195-3285 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании. Индекс Мосбиржи в четверг утром незначительно вырос, реагируя на достижение нефтью отметок вблизи декабрьских максимумов и позитивную динамику американских индексов S&P500 и Dow Jones. По мнению Осина, позитивным драйвером для мировых площадок стала новость о прогрессе в переговорах между Великобританией и ЕС, которые близки к заключению торгового соглашения. Диалог продолжится после завершения переходного периода, который истекает через неделю. Согласование условий Brexit минимизирует риски, связанные с перспективой доступа инвесторов на лондонские биржи деривативов в среднесрочном периоде, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс". Эксперт инвесткомпании также обращает внимание на "ФосАгро": "В аутсайдерах на российском рынке в четверг акции "ФосАгро". В среду они последний день торговались с дивидендами. Компания выплатит за девять месяцев 2020 года 123 руб. на акцию, что предполагает доходность 3,8% - близкую к средней по рынку. У финансовых показателей "ФосАгро" остается средне- и долгосрочный потенциал улучшения, но ожидания рынка в отношении чистой прибыли компании за третий квартал я считаю завышенными". Несмотря на полученный за этот период убыток от курсовых разниц, консенсус по чистой прибыли за текущий год был понижен лишь с 35 млрд до 29 млрд руб., констатирует Осин. По мнению аналитика, это создает среднесрочные риски для котировок "ФосАгро". В то же время новость о снижении Министерством торговли США пошлины на фосфаты для марокканской OCP дает основание рассчитывать на аналогичное решение в отношении "ФосАгро". В результате в среднесрочной перспективе справедливая стоимость компании может повыситься, полагает Осин. На взгляд эксперта, рост сырьевых цен постепенно обеспечивает усиление экономических позиций продавца. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА-ПРОГНОЗ
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