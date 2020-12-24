Индекс Мосбиржи, скорее всего, в четверг закончит торги в диапазоне 3195-3285 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, в четверг закончит торги в диапазоне 3195-3285 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Традиционное снижение оборотов в преддверии Рождества и Нового года повышает риски для покупателей, однако эластичность спроса и повышение требуемой доходности вложений оставляют отечественным фондовым площадкам шанс на продолжение роста. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3195-3285 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Индекс Мосбиржи в четверг утром незначительно вырос, реагируя на достижение нефтью отметок вблизи декабрьских максимумов и позитивную динамику американских индексов S&P500 и Dow Jones. По мнению Осина, позитивным драйвером для мировых площадок стала новость о прогрессе в переговорах между Великобританией и ЕС, которые близки к заключению торгового соглашения. Диалог продолжится после завершения переходного периода, который истекает через неделю. Согласование условий Brexit минимизирует риски, связанные с перспективой доступа инвесторов на лондонские биржи деривативов в среднесрочном периоде, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс".

Эксперт инвесткомпании также обращает внимание на "ФосАгро": "В аутсайдерах на российском рынке в четверг акции "ФосАгро". В среду они последний день торговались с дивидендами. Компания выплатит за девять месяцев 2020 года 123 руб. на акцию, что предполагает доходность 3,8% - близкую к средней по рынку. У финансовых показателей "ФосАгро" остается средне- и долгосрочный потенциал улучшения, но ожидания рынка в отношении чистой прибыли компании за третий квартал я считаю завышенными".

Несмотря на полученный за этот период убыток от курсовых разниц, консенсус по чистой прибыли за текущий год был понижен лишь с 35 млрд до 29 млрд руб., констатирует Осин. По мнению аналитика, это создает среднесрочные риски для котировок "ФосАгро". В то же время новость о снижении Министерством торговли США пошлины на фосфаты для марокканской OCP дает основание рассчитывать на аналогичное решение в отношении "ФосАгро". В результате в среднесрочной перспективе справедливая стоимость компании может повыситься, полагает Осин. На взгляд эксперта, рост сырьевых цен постепенно обеспечивает усиление экономических позиций продавца.

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