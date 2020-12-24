"Финам" ожидает от китайского рынка акций новых рекордов в 2021 году

Китайский индекс CSI 300 стал лидером роста по долларовой доходности в 2020 году (+32% YTD), однако аналитики "Финама" не считают достижения китайского рынка акций "потолком" и ожидают увидеть новые рекорды в следующем году, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Наталии Малых.

"Китайский центробанк оставил ключевую однолетнюю процентную ставку на прежнем уровне 3,85%. В инвестиционном сообществе ожидают ее повышения только в следующем году: по разным оценкам, в 1-м квартале или позднее - в 1-м полугодии, но мы не считаем это преградой для роста капитализации рынка акций, так как, во-первых, имеет значение уровень, с которого ставка поднимается, а также траектория повышения, которая вряд ли, на наш взгляд, будет крутой от минимумов. Во-вторых, это будет своего рода сигналом от регуляторов о том, что экономика вступила в устойчивую фазу роста", - отмечает Малых.

Экспорт взлетел в ноябре на 21,1% г/г, а торговый баланс достиг здорового профицита свыше 75 млрд долл. Промышленное производство увеличилось на 7% г/г. Китайские фабрики получили преимущество на фоне локдаунов в отдельных странах, временной приостановки локальных производственных мощностей в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Это, по мнению аналитика "Финама", дает китайским промышленникам возможность нарастить продажи и расширить свою долю на мировом рынке.

По прогнозам экономистов, Китай покажет рост экономики примерно на 2% г/г в этом кризисном году в отличие от остальных стран, а в следующем году темпы роста ВВП могут ускориться до 8% г/г.

Согласно прогнозам МВФ, по объемам экономика Китая все больше конкурирует с американской, и разница между ними постепенно сужается, несмотря на кризис и торговые войны, указывает Малых.

По данным Bloomberg, китайские индексы торгуются по разумной оценке в сравнении с медианой по развивающимся рынкам. В следующем году ожидается снижение оценочного мультипликатора P/E, как по индексу CSI 300, так и по Hang Seng, на фоне восстановления корпоративных прибылей, что создает более комфортные условия для инвестиций в акции благодаря их большей доходности.

Компании, входящие в состав индекс CSI 300, по прогнозам Bloomberg, смогут нарастить корпоративную прибыль в 2021 году на 18% г/г. Относительно некоторых других индексов это может показаться сравнительно невысоко, но аналитик "Финама" отмечает, что динамика прибыли эмитентов CSI 300 на протяжении последних лет отличалась стабильным ростом.

"Мы считаем, что позитивные ожидания по прибыли и экономике привлекут глобальные фонды в акции, которые остаются недоинвестированными по этому классу активов. Часть инвесторов по-прежнему находится в выжидательной позиции, надеясь увидеть более лучшие экономические условия для инвестирования в рисковые активы. Слабость доллара, обусловленная стимулирующей фискальной и монетарной политикой в США, подкрепляет стратегию кэрри-трейд, и в следующем году можем увидеть ротацию капитала в развивающиеся рынки, которые предлагают более высокую дивидендную доходность и не так дороги, как акции развитых стран", - резюмирует эксперт "Финама".

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