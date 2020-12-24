Рубль в четверг, вероятно, укрепится до уровня 74 руб./$1 - Sber CIB

Рубль в четверг, вероятно, укрепится до уровня 74 руб./$1 благодаря поддержке экспортеров и возможному краткосрочному укреплению евро, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Мы не исключаем дальнейшего укрепления евро и британского фунта, если будет официально объявлено о достижении торгового соглашения между Великобританией и ЕС. Однако укрепление двух валют, вероятно, будет краткосрочным, так как после этого важного объявления инвесторы могут сконцентрироваться на негативных данных о коронавирусе и потенциальном ухудшении экономической ситуации в ближайшие недели", - пишут эксперты Sber CIB.

Евро в четверг, по их мнению, потенциально может нацелиться на $1,225, а в конце декабря-начале января направиться к отметке $1,2.

"Рубль в четверг вновь может устойчиво дорожать и даже приблизиться к 74 руб./$1, если экспортеры будут достаточно активно продавать иностранную валюту в преддверии уплаты в пятницу НДПИ в объеме более 300 млрд руб.", - указывают аналитики инвестбанка.

Также важным событием, по мнению экспертов sber CIB, будет заседание ЦБ Турции, который может повысить ставку на 150 б.п. на фоне недавнего ускорения инфляции, что поддержит турецкую лиру и другие валюты развивающихся рынков.

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