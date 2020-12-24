Рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-75 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Курс рубля пока останется в диапазоне 74,50-75 руб./$1, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Последние новости о возможности санкций США против газопровода "Северный поток 2" на курс рубля пока влияния не оказывают. Заметные общеэкономические эффекты возможны будут лишь в случае, если под серьезные ограничения попадет сам "Газпром", что маловероятно, учитывая высокую зависимость Европы от поставок российских энергоносителей и ее заинтересованность в завершении проекта, - пишет Полевой. - Риски же серьезных вторичных санкций против самих участников вызовут волну негодования у европейских политиков, с чем придется работать уже новому президенту США, рассчитывающему на нормализацию отношений. Поэтому рисков для рубля здесь не видим, ждем уровни 74,50-75 руб./$1".

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