Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует к покупке акции Whitbread

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует квалифицированным инвесторам к покупке акции Whitbread, говорится в комментарии инвестбанка.

"Великобритания и ЕС близки к согласованию условий Вrexit. А опасения по поводу нового штамма вируса ослабевают. Квалифицированные инвесторы могут рассмотреть к покупке акции крупного оператора гостиничной сети Whitbread PLC в ожидании согласованного выхода Великобритании из ЕС и успешной программы вакцинации населения", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.