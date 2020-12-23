Индекс РТС в четверг, скорее всего, снизится до 1340-1350 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс РТС в четверг, скорее всего, снизится до 1340-1350 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Основные торговые площадки во второй половине среды перешли к уверенному росту. В зеленую зону фондовые индексы были отправлены неожиданно позитивными данными о первичных заявках на пособия по безработице в США: 803 тысяч против ожидаемых 885 тысяч. Рынок труда показал лучший результат за три недели. Америка открылась приростом порядка 0,5%. Европа в плюсе более чем на 1%. Азия еще утром закрылась на позитивной волне вследствие мягкой коррекции индексов вверх. Рост составил до 1%. Индекс MSCI Emerging markets подпрыгнул почти на 1%, показывая интерес к бумагам развивающихся стран", - отмечает эксперт.

Нефть вернулась к уровню $50, однако выше $50,4 в первые минуты после выхода данных пойти не удалось. Настроения игроков рынка остаются достаточно переменчивыми. По мнению Емельянова, на следующей сессии в отсутствии ключевых драйверов можем увидеть продолжение снижения нефти в сторону диапазона $49,2-50. Перед началом выходных волатильность на тонком рынке может на короткое время возрастать. Особенно это касается региональных площадок, где дополнительно торгуется Brent, в том числе Московской биржи. Риски выхода цены за пределы привычного коридора весьма высоки, полагает эксперт.

"Индекс РТС, заряженный внешним позитивом, показывает рост около 1%. К вечеру энтузиазм игроков лишь усилился. Рынок успешно протестировал отметку 1360, выше которой может закрепиться по итогам торгов среды. В четверг ожидаем откат в сторону 1340-1350 пунктов", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи большую часть дня держится в боковике, но под вечер демонстрирует попытки продвинуться ближе к 3250 пунктов. По мнению Емельянова, вряд ли это получится - вследствие очередного разворота рубля к росту. Коридор 3220-3240 до конца недели выглядит вполне равновесным, считает аналитик инвесткомпании.

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