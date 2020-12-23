Вероятно начало нисходящей коррекции в котировках акций ФСК ЕЭС - "Велес Капитал"

Вероятно начало нисходящей коррекции в котировках акций "ФСК ЕЭС" в связи с перекупленностью бумаг наряду с невысокими объемами покупок, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Котировки акций "ФСК ЕЭС" в среду достигали максимума с марта текущего года в 0,21624 руб. и выглядят как краткосрочно, так и среднесрочно перекупленными, считает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

"Данный факт наряду с весьма невысокими объемами на повышении в среду предупреждают о рисках начала нисходящей коррекции, но все же до появления первых ее признаков есть смысл сохранять длинные позиции, - отмечает Кожухова. - При благоприятном сценарии бумаги могут стремиться к 0,22000 руб. (важное среднесрочное сопротивление). Первым сигналом перехода к краткосрочному снижению стало бы преодоление поддержки 0,21270 руб., при котором акции могут направиться к 0,20600-0,20800 руб."

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