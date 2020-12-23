Акции компаний IT-сектора и здравоохранения в США интересны для покупки в 2021г в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции компаний секторов информационных технологий и здравоохранения на рынке США наиболее интересны для покупки в 2021 году, с точки зрения долгосрочных инвестиций, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"При этом в настоящее время по мультипликаторам IT-сектор выглядит высоковато. Фактор риска - обвинения регуляторами диджитал-компаний в незаконном использовании персональных данных пользователей", - отмечает аналитик.

Также Холоденко указывает, что, исходя из комплекса фундаментальных показателей и сделок M&A, возможны резкие выбросы наверх в отдельных акциях нефтегазового сектора, но риски в этом плане очень высоки. В целом, по ее мнению, традиционные нефтяные компании могут пострадать из-за намерений Джо Байдена инвестировать в "зеленые технологии".

Эксперт BCS Express обращает внимание, что при создании портфеля нужно оценивать каждую конкретную бумагу в отдельности.

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