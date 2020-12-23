Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 3660-3710 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3660-3710 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к консолидации. Перед Рождеством и Новым годом волатильность будет угасать. Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка - 3640 пунктов, уровень сопротивления - 3720 пунктов. В следующие несколько торговых сессий ожидаем боковик в этом диапазоне, если не появятся новые значимые драйверы. Индикаторы RSI и MACD продолжают формирование "медвежьей" дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется", - пишет аналитик компании Михаил Денисламов.

Также эксперт отмечает, что в среду в США выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается сохранение показателя на уровне предыдущей недели - 885 тыс. В случае если фактическое значение окажется выше 893 тыс., оно станет самым высоким с августа, обращает внимание Денисламов. Ситуация на рынке труда остается тяжелой. В настоящее время более 5,5 млн американцев получают пособие по безработице.

Будет опубликован в среду и показатель расходов физических лиц за ноябрь. На фоне новых карантинных ограничений ожидается снижение потребления на 0,2% по отношению к октябрьским уровням, что станет первым отрицательным значением показателя с апреля, указывает эксперт "Фридом Финанс". Месяцем ранее рост расходов составил 0,5%. "Это важный показатель экономической активности, поэтому его отклонение от консенсус-прогноза повлияет на рыночные настроения. В декабре ожидается еще более глубокое снижение потребления", - отмечает Денисламов.

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