"Финам" открыл торговую идею: покупать акции BioMarin Pharmaceuticals с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BioMarin Pharmaceutical с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-7 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: $74, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Biomarin - глобальная биотехнологическая компания, которая разрабатывает и продает инновационные методы лечения серьезных и опасных для жизни редких генетических заболеваний. Если Roctavian и Vosoritide от Biomarin будет утвержден FDA - это будет настоящим прорывом в лечении гемофилии и важным катализатором для взрывного роста акций компании. Мы считаем, что рынок недооценивает потенциал роста акций биотех-компании от одобрения и внедрения этих препаратов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на $75, следующей целью выступает горизонтальный уровень сопротивления на $120. "При выставлении защитного стоп-приказа на $74 и покупке на 7,4% коэффициент прибыль/риск - 2,2", - указывают аналитики "Финама".

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