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23 декабря 2020 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции BioMarin Pharmaceuticals с целью $120
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BioMarin Pharmaceutical с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-7 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: $74, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Biomarin - глобальная биотехнологическая компания, которая разрабатывает и продает инновационные методы лечения серьезных и опасных для жизни редких генетических заболеваний. Если Roctavian и Vosoritide от Biomarin будет утвержден FDA - это будет настоящим прорывом в лечении гемофилии и важным катализатором для взрывного роста акций компании. Мы считаем, что рынок недооценивает потенциал роста акций биотех-компании от одобрения и внедрения этих препаратов", - отмечают аналитики инвесткомпании. С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на $75, следующей целью выступает горизонтальный уровень сопротивления на $120. "При выставлении защитного стоп-приказа на $74 и покупке на 7,4% коэффициент прибыль/риск - 2,2", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ФАРМАЦЕВТИКА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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