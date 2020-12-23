X5 Retail может стать лидером потребительского сектора в 2021г - BCS Express

Аналитики BCS Express полагают, что лидером среди бумаг потребительского сектора в 2021г могут стать GDR X5 Retail, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Потребительский сектор в 2020г чувствовал себя уверенно, - отмечает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. - Фактор пандемии для большинства представителей сегмента не только не оказал негативного влияния, но и в какой-то степени стал причиной улучшения финансовых результатов. В условиях карантинных ограничений люди стали меньше посещать кафе и рестораны, предпочитая питаться дома, а переход на удаленную работу/учебу простимулировал спрос на электронику".

Лидером сектора в 2020г стали акции "Белуги". Спрос на алкогольную продукцию в период пандемии оставался устойчивым, а продолжающееся развитие собственной розничной сети стало сильным драйвером улучшения финансовых показателей и роста цены акций. Отличные результаты продемонстрировал "Магнит" - розничная сеть заметно нарастила продажи в период локдауна, указывает эксперт.

По мнению Пучкарева, потенциальным лидером сектора в 2021г могут стать GDR X5 Retail. Бумаги в 2020г отстали от лидеров отрасли из-за менее выразительного роста в период карантинных ограничений.

Тем не менее, в грядущем году, на взгляд аналитика, у X5 Retail есть два сильных драйвера чтобы показать опережающую сектор динамику: "Во-первых, компания изменила дивидендную политику и собирается нарастить дивиденды в 1,5 раза по итогам 2020г. Так как рост дивидендов связан с изменением дивидендной политики, то увеличение размера выплат - это не разовый момент, а изменение системного подхода. То есть в будущем повышенные выплаты могут сохраниться. Второй момент - X5 Retail лидер российского рынка онлайн-ритейла. Этот сегмент имеет большой потенциал - рынок лишь вырос в условиях пандемии. В 2021г позиции компании должны лишь усилиться, что должно позитивно отразиться на котировках".

Среди интересных бумаг потребительского сектора эксперт инвесткомпании также отметил "РусАгро". Менеджмент компании недавно обозначил намерение улучшить дивидендную политику, обозначив минимальным уровнем дивидендных выплат 50% от чистой прибыли по МСФО против 25% ранее. Кроме того, конъюнктура на ключевых рынках компании остается позитивной, что, по мнению Пучкарева, должно простимулировать позитивную динамику акций.

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