.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3185-3280 пунктов - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 декабря 2020 года 12:47
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3185-3280 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торговую сессию в среду в диапазоне 3185-3280 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Несмотря на формирование фундаментальных драйверов снижения, технические факторы, ситуация с ликвидностью, а также повышение уровней требуемой доходности вложений создали предпосылки для возвращения отечественного рынка акций на положительную территорию. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи на среду -диапазон 3185-3280 пунктов", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
23 декабря 2020 года 18:52
Индекс РТС в четверг, скорее всего, снизится до 1340-1350 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Основные торговые площадки во второй половине среды перешли к уверенному росту. В зеленую зону фондовые индексы были отправлены неожиданно позитивными данными о... читать дальше
.23 декабря 2020 года 18:21
TCS Group и "Московская биржа" могут остаться лидерами финансового сектора в 2021 году, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Большинство представителей финансового сектора прошли 2020г болезненно, - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Из-за пандемии банкам пришлось... читать дальше
.23 декабря 2020 года 17:45
Поводов для подъема индекса Мосбиржи к уровням 3400-3420 пунктов пока нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Общий взгляд на краткосрочные перспективы сдержанный, отмечает аналитик: ускорения движения наверх в базовом сценарии по российским индексам пока не ожидается, возможен период... читать дальше
.23 декабря 2020 года 17:09
Вероятно начало нисходящей коррекции в котировках акций "ФСК ЕЭС" в связи с перекупленностью бумаг наряду с невысокими объемами покупок, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Котировки акций "ФСК ЕЭС" в среду достигали максимума с марта текущего года в 0,21624 руб. и... читать дальше
.23 декабря 2020 года 16:31
Акции компаний IT-сектора и здравоохранения в США интересны для покупки в 2021г в долгосрочной перспективе - BCS Express
Акции компаний секторов информационных технологий и здравоохранения на рынке США наиболее интересны для покупки в 2021 году, с точки зрения долгосрочных инвестиций, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "При этом в настоящее время по мультипликаторам IT-сектор выглядит высоковато. Фактор... читать дальше
.23 декабря 2020 года 15:52
Котировки акций Сбербанка, вероятно, смогут достигнуть уровня 340 рублей в первой половине 2021 года, говорится в комментарии "Финама". Аналитик "Финама" Максим Пухов отмечает, что Сбербанк активно развивается, превращаясь из банка в технологическую компанию, охватывающую практически все сферы... читать дальше
.23 декабря 2020 года 15:26
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 3660-3710 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3660-3710 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации. Перед Рождеством и Новым годом волатильность будет угасать. Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка -... читать дальше
.23 декабря 2020 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BioMarin Pharmaceutical с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-7 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: $74, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Biomarin - глобальная биотехнологическая... читать дальше
.23 декабря 2020 года 14:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 4790 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков "Финама", на фоне роста... читать дальше
.23 декабря 2020 года 13:39
Российский фондовый рынок может воспользоваться передышкой в период выходных в Европе и США и подрасти по наиболее ликвидным ценным бумагам, отмечается в комментарии "Финама". "Стимуляционный пакет в США снова забуксовал - Трамп не спешит его подписывать, а, может быть, вообще не подпишет. Он... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.