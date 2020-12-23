Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3185-3280 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торговую сессию в среду в диапазоне 3185-3280 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Несмотря на формирование фундаментальных драйверов снижения, технические факторы, ситуация с ликвидностью, а также повышение уровней требуемой доходности вложений создали предпосылки для возвращения отечественного рынка акций на положительную территорию. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи на среду -диапазон 3185-3280 пунктов", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

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