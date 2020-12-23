Текущие уровни котировок акций "Газпрома" привлекательны для долгосрочного инвестирования - "Атон"

Текущие уровни котировок акций "Газпрома" привлекательны для долгосрочного инвестирования, считают аналитики инвесткомпании "Атон".

"Хотя акции "Газпрома" торгуются на уровне 5.5x по мультипликатору EV/EBITDA 2021, то есть с премией 40% к историческому двухлетнему среднему значению, мы по-прежнему считаем текущие уровни котировок его бумаг привлекательными для долгосрочного инвестирования, отмечая значительный потенциал роста газового рынка (что хорошо вписывается в мировую климатическую повестку), отличные перспективы компании на китайском рынке и растущую дивидендную доходность, которая, по нашим данным, уже по итогам 2022 года достигнет двузначной величины (10,2%). Таким образом, "Газпром" остается одним из наших фаворитов", - пишут эксперты "Атона".