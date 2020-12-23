Сектор телекоммуникаций РФ уже в начале 2021 года может выглядеть лучше рынка - BCS Express

Сектор телекоммуникаций РФ уже в начале 2021 года может выглядеть лучше рынка, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Телекоммуникационный сектор в 2020 г. был одним из наиболее стабильных на российском рынке. В первой половине года бумаги сегмента чувствовали себя увереннее рынка в целом благодаря своим защитным свойствам и сравнительно слабому влиянию на бизнес. Однако к началу октября картина резко поменялась. Во-первых, новости о появлении успехов в разработке вакцины от коронавируса резко спровоцировали переориентацию инвесторов с защитных бумаг на более рисковые активы. То есть устойчивые к пандемии акции телекоммуникационных компаний стали менее интересны", - напоминает Пучкарев.

Тем не менее, в 2021 г., по мнению эксперта инвесткомпании, у сектора есть все шансы сократить отрыв. В последнее время на рынке наблюдалось ралли в наиболее ликвидных активах - традиционный сигнал о притоке иностранного капитала. Обычно после этого следует фаза "догоняющего" движения, когда подтягиваются менее ликвидные бумаги и представители второго эшелона. То есть уже в начале 2021 г. сектор может выглядеть лучше рынка, считает Пучкарев.

Среди лидеров телекоммуникационной отрасли 2021 года аналитик выделил "МТС" и "Ростелеком".

"МТС - простая и понятная дивидендная история. Компания в 2021 г. планирует выплатить не менее 28 руб. на акцию, что по текущим котировкам соответствует 8,6% дивидендной доходности. Из-за стабильных дивидендов и в отсутствие драйверов для кратного роста "МТС" у инвесторов на российском рынке ассоциируется прежде всего с дивидендной фишкой. В условиях сохраняющихся низких процентных ставок высокая дивидендная доходность МТС может привести к позитивной переоценке бумаг", - отмечает Пучкарев.

По мнению эксперта, дополнительным драйвером роста может стать реализованный в 2020 г. buyback, а точнее дальнейшая судьба квазиказначейского пакета акций. В рамках обратного выкупа акций компания приобрела 2,3% от общего количества акций. По итогам предыдущего buyback казначейский пакет был погашен. Если сейчас произойдет то же самое, то это должно привести к увеличению прибыли на акцию, а значит, и росту дивидендного потенциала.

""Ростелеком" в 2020г продемонстрировал опережающую как сектор, так и рынок в целом, динамику. Компания улучшила финансовые результаты за счет консолидации Теле2 - это одна из мощных точек роста группы. Второй момент - в условиях пандемии толчок к росту получили цифровые сервисы Ростелекома, продолжили развитие облачные услуги. На текущий момент этот сегмент оказывает не столь значительно влияние на группу, но в перспективе цифровое направление может стать ключевым драйвером компании", - указывает эксперт BCS Express.

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