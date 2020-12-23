Рубль может укрепиться до 72-74 руб./$1 в течение ближайших дней - "Фридом Финанс"

Российская валюта сохраняет потенциал укрепления в пределах 6% при текущей стоимости нефти и способна этот потенциал реализовать, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. По мнению эксперта, курс вернется в диапазон 72-74 руб./$1 на горизонте нескольких дней.

"Рынок отскакивает, а рубль падает. Новость о восстановлении экономики США (по итогам третьего квартала рост американского ВВП составил 3,3%) перевешивает сообщения об ужесточении карантина на фоне роста заболеваемости в Европе и распространения в Великобритании более заразного штамма COVID-19. Российский фондовый рынок отыгрывает динамику на внешних площадках. Однако оптимизм в США вызвал укрепление доллара к евро и другим основным валютам и, как следствие, снижение цены на нефть, которая в течение дня падала на 6%. Это, в свою очередь, обусловило ослабление рубля, курс которого к доллару упал до минимума с начала месяца. Мы полагаем, что российская валюта сохраняет потенциал укрепления в пределах 6% при текущей стоимости нефти и способна этот потенциал реализовать. Ожидаем, что курс вернется в диапазон 72-74 на горизонте нескольких дней", - отмечает Ващенко.

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