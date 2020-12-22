Ренессанс Капитал рекомендует инвесторам нарастить долю акций EM в своих портфелях на ожидании роста в 2021г

"Ренессанс Капитал" рекомендует инвесторам нарастить долю акций на развивающихся рынках (EM) в своих портфелях на ожиданиях возвращения международных инвесторов и соответствующего роста доходностей бумаг в 2021 году, сообщается в комментарии.

Мнение экспертов "Ренессанс Капитала" основано на следующих факторах:

- восстановление развивающихся рынков (как и глобальных), которое должно обеспечить опережающий рост акций развивающихся рынков;

- склонность экспертов "Ренессанс Капитала" ожидать ослабление доллара;

- ультрамягкая (стимулирующая) денежно-кредитная политика и поиск доходностей;

- снижение геополитических и торговых рисков, а также неопределенности при администрации Байдена;

- разворот финансовых потоков в сторону рынков акций развивающихся стран;

- внедрение эффективных вакцин от коронавируса, что позволит компаниям лучше планировать работу с учетом новых волн вируса.

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