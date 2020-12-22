Мировые рынки сохранят настрой на рост на фоне мягкой денежно-кредитной политики в 2021г - Альфа-банк

Контекст мягкой монетарной политики на 2021 год означает, что мировые рынки в следующем году сохранят настрой на рост, отмечается в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

На взгляд эксперта банка, до последних дней мировые рынки оставались в состоянии избыточного оптимизма, и новогоднее ралли этого года можно считать состоявшимся. Цена нефти, как многие аналитики и прогнозировали в течение первой волны пандемии, вернулась к уровню $50/барр. Индекс S&P за второе полугодие этого года по состоянию на прошлую неделю демонстрировал 20%-й рост, а индекс MSCI EM показывал рост на 30% за этот же период.

"Залогом хороших настроений рынков в последние два месяца нужно, в первую очередь, считать развитие политической ситуации в США, - подчеркивает Орлова. - Если в ноябре самые радикальные эксперты пугали сценариями гражданской войны в США и тем, что президента Трампа придется силой заставить покинуть Белый дом, по факту события складывались в совершенно приемлемом русле. Д. Трамп достаточно быстро согласился с результатами выбором, а назначения в правительственную команду нового президента США Байдена, которые уже на 2/3 объявлены, показали его настрой формировать кабинет из профессионалов или политиков центристской направленности, то есть максимально избегать внутренней политической конфронтации".

Рынки положительно оценили идею назначить главой Минфина США Джанет Йеллен, которая уже высказалась за необходимость продолжать экспансивную бюджетную политику, которая будет сочетаться с продолжающимся количественным смягчением ФРС. Таким образом, рост баланса ФРС, а за ней и ЕЦБ должен продолжиться и в следующем году, полагает эксперт Альфа-банка. С другой стороны, решения о достаточно быстрой вакцинации, которые уже принял ряд стран, дали рынкам надежду на быстрое возобновление международного сообщения.

"Следующий 2021г выглядит годом восстановительного роста, хотя скорость этого восстановления, вполне вероятно, и не будет такой высокой, какой она представлялась еще несколько недель назад: из-за ускоренного распространения эпидемии в Великобритании вопрос о новом раунде закрытия международного сообщения опять вернулся на повестку дня. Тем не менее, до последнего времени считалось, что к концу 2021 года в развитых странах может быть вакцинированы до 85% населения, что потенциально давало надежду на то, что тема эпидемии постепенно отойдет на второй план и уступит место более экономически обоснованным аргументам роста рынков", - пишет Орлова.

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