Инвесторы на рынке акций РФ перейдут к фиксации прибыли в конце года - Альфа-банк

Инвесторы на российском рынке акций в последние недели года перейдут к фиксации прибыли, так как уход от риска усиливается на фоне развития ситуации вокруг пандемии COVID-19 и усиления санкционного риска, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что на этой неделе после завершения почти двухмесячного ралли инвесторы продолжат фиксировать свои прибыли и уходить с рынков EM на фоне ухода от риска. Британский фунт ослаб на 1,7% до $1,329 после того как европейские страны закрыли свои границы с Великобританией на фоне ужесточения локдауна в стране после обнаружения нового штамма коронавирусной инфекции. Эти новости нейтрализовали успехи в продвижении пакета стимулов в США ($900 млрд) и бюджетных расходов ($1,4 млрд), голосование по которым пройдет во вторник. И рынок "быков", в основе которого лежали надежды на экономические стимулы, и слабый курс доллара сегодня изменили траекторию движения на противоположную (DXY +0,4% до 90,62), что, вероятно, знаменует паузу в переходе инвесторов в циклические компании", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

Среди факторов, негативно влияющих на Россию, эксперт называет резкое снижение цен на нефть на фоне обнаружения нового штамма коронавирусной инфекции в Великобритании и связанное с этим ужесточение локдаунов, а также угрозу новых санкций в 1К20, которые расширились на фоне скандала вокруг масштабной кибератаки на американские правительственные учреждения, в которой подозреваются российские хакеры и намерения Администрации избранного, но еще не приступившего к своим обязанностям Д. Байдена наказать виновных, в том числе в форме санкций, после прихода нового президента в Белый дом.

"Мы ожидаем, что акции российских циклических компаний будут находиться под давлением распродаж на этой неделе, в частности, особенно сильные распродажи мы ожидаем среди лидеров роста последних двух месяцев, в числе которых компании нефтегазового, горно-металлургического и банковского секторов. Восстановление цен на золото, вероятно, спровоцирует покупку защитных активов, в том числе золотодобывающих компаний, тогда как принятие пакетов стимулов в США может поддержать акции технологического сектора и компаний, деятельность которых ориентирована на режим самоизоляции, на фоне ужесточения карантинных мер и закрытия границ. Учитывая что 2020 год, наконец, подходит к концу, инвесторов может прельстить возможность фиксации прибыли", - полагает эксперт Альфа-банка.

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