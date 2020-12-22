Цена нефти на следующей неделе, вероятно, снизится до уровня $47-49/барр. - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что волатильность котировок нефти на следующей неделе сохранится, и нефть будет торговаться в диапазоне $47-49 за баррель, говорится в обзоре инвестбанка. Эксперты не исключают дальнейшего снижения котировок под давлением негативных настроений в случае, если рынок пересмотрит свой фундаментальный взгляд на нефть в преддверии перераспределения квот ОПЕК+ в пользу увеличения добычи.

"Рождественская неделя в Европе станет поворотным моментом для рынка перед лицом намечающейся коррекции на сырьевых площадках, обусловленной паникой в ЕС, которая в спешном порядке закрывает границы с Великобританией после сообщений об обнаружении там нового штамма коронавирусной инфекции. Так, учитывая, что настроения на предпраздничной неделе будут ощутимо подпорчены ужесточением локдаунов по всему миру, мы ожидаем, что цены на нефть будут находиться под давлением на этой неделе, после чего, вероятно, последует их значительная коррекция в начале будущей недели и первые недели января", - отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

Эксперт не ждёт существенно снижения цен на нефть в ближайшие дни в случае одобрения пакета стимулов в США, призванного поддержать рост на международных рынках и предполагает, что цена на нефть марки Brent будет колебаться чуть выше $50/барр. на этой неделе.

"На наш взгляд, это обеспечит существенный разрыв между котировками нефти и её справедливой стоимостью на уровне $46/барр. при текущей конъюнктуре рынка, который, как нам представляется, останется довольно устойчивым в период новогодних праздников на фоне остаточных позитивных факторов и вливаний ликвидности на нефтяном рынке. Однако уже на следующей неделе мы ожидаем существенного снижения котировок, вызванного снижением градуса позитива на сырьевых рынках, что, по нашим оценкам, заставит цены на нефть марки Brent опуститься ниже психологически важного уровня $50/барр.", - отмечает Волш.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.