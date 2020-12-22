Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном - Уралсиб

Минфин России, вероятно, предложит для аукционов в среду два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном: короткий (например, ОФЗ 25084 с погашением в 2023 году) и один из двух наименее ликвидных - ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году или ОФЗ 26236, с погашением в 2028 году, сообщается в обзоре Уралсиба.

"На среду запланированы последние в этом году первичные аукционы Минфина. Мы полагаем, что ведомству даже в условиях нынешней нестабильности не имеет особого смысла выбирать защитную стратегию. Так, даже если завтра объем размещения будет минимальным из-за нежелания предоставлять премию ко вторичному рынку или низкого спроса, это не скажется на поведении участников рынка и не создаст негативный пример, поскольку следующие аукционы состоятся лишь в середине января, и рыночная конъюнктура к этому моменту может значительно измениться", - пишет аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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