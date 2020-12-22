Рубль может ослабеть до 80 руб./$1 при усилении санкционных рисков - "КИТ Финанс Брокер"

Рубль может ослабеть до 80 руб./$1 при дальнейшем усилении санкционных рисков, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Рекомендуем оставаться в долларах, первый уровень, который валютная пара USD/RUB должна преодолеть - 76 руб. за доллар, далее динамика может ускориться и дойти вплоть до 80 руб. за доллар при усилении рисков санкций", - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

На прошлой неделе российский рубль прервал положительную динамику и начал слабеть по отношению к доллару на фоне геополитических рисков, напоминает эксперт. Кроме санкций от новой администрации США, дополнительное давление оказывают новые опасения по поводу мутирующего коронавируса в Великобритании. В связи чем цены на нефть упали, а за ними и рубль ускорил падение - это самое сильное падение за последние 9 месяцев, констатирует Баженов.

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