Идея дня: акции Alibaba привлекательны для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Подешевевшие акции Alibaba Group Holding Ltd. привлекательны для покупок, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Кредитный бум 2020 года будет поддерживать потребительскую активность и экономический рост в ближайшие кварталы, но в конце 2021 г. мы можем увидеть замедление. Это означает, что широкому индексу будет сложно подняться к новым максимумам, а инвесторам следует сосредоточиться на отдельных акциях. Нам нравится подешевевшая Alibaba", - пишут аналитики инвесткомпании.

Индекс Шанхайской биржи показал сильный рост в 2020 г., но в последние месяцы он был вызван, по мнению экспертов, в значительной степени укреплением юаня к доллару США. В период с ноября по декабрь инвестиционные аналитики стали пересматривать прогнозы прибылей вниз, чем наверх, тогда как с июня по октябрь все было наоборот.

"Вероятно, это связано с недавними сигналами о переходе от стимулирующей к нейтральной фискальной и денежно-кредитной политике. Стимул был беспрецедентным: за 11 меc. 2020 г. общий объем новых кредитов в экономике вырос на 41% г/г до 33 трлн юаней (ВВП Китая около 100 трлн юаней). В ноябре рост кредитования замедлился до 5%", - напоминают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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