.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно смещение рубля в середину диапазона 75-77,5 руб./$1 во вторник - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 декабря 2020 года 10:56
Возможно смещение рубля в середину диапазона 75-77,5 руб./$1 во вторник - ПСБ
Возможно смещение курса рубля в середину диапазона 75-77,5 руб./$1 во вторник в случае сохранения слабого аппетита к рисковым активам, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Ситуация на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран окажут давление на рубль. В ходе сессии во вторник в случае сохранения слабого аппетита к рисковым активам и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже $50 за баррель, американская валюта попытается закрепиться выше 75 руб./$1 и сделать шаг в середину диапазона 75-77,5 руб./$1", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
22 декабря 2020 года 18:30
BCS Express открыл торговую идею: "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $61 (на СПБ бирже) с целью $68 за штуку" на срок 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Альберта Короева. Потенциальная доходность сделки составляет около 11,5% без учета дивидендов. Дивиденды за... читать дальше
.22 декабря 2020 года 17:58
Поводов для роста котировок нефти марки Brent в настоящее время нет, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Новый более заразный штамм коронавируса способен привести к более жёстким карантинным мерам в Европе, ещё больше снизить, а то и прервать авиасообщение между странами, как это уже... читать дальше
.22 декабря 2020 года 17:13
Закрепление цены акций Мосбиржи выше 163 руб. увеличит шансы на движение к 169 руб. - "Велес Капитал"
Закрепление котировок акций "Московской биржи" выше уровня в 163 рубля увеличит шансы на возвращение цен к историческому максимуму на уровне 169 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "Московской биржи" во вторник восстанавливаются,... читать дальше
.22 декабря 2020 года 16:38
Ренессанс Капитал рекомендует инвесторам нарастить долю акций EM в своих портфелях на ожидании роста в 2021г
"Ренессанс Капитал" рекомендует инвесторам нарастить долю акций на развивающихся рынках (EM) в своих портфелях на ожиданиях возвращения международных инвесторов и соответствующего роста доходностей бумаг в 2021 году, сообщается в комментарии. Мнение экспертов "Ренессанс Капитала" основано на... читать дальше
.22 декабря 2020 года 15:54
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 31,95 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 27,85 руб., потенциальная доходность: 14,72%, стоп-приказ: 26,65 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, сейчас стоит... читать дальше
.22 декабря 2020 года 15:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $524,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: выше $501, потенциальная доходность: 5,26%, стоп-приказ: $494, говорится в комментарии инвестиционной компании. Adobe Inc. является ведущим производителем ПО для... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:57
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации. В ходе волатильной торговой сессии в понедельник был протестирован уровень поддержки в области 3640 пунктов. При... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:25
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3130-3230 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3130-3230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, на фоне ослабления активности и уменьшения ликвидности торгов усилились риски, связанные с нерыночным... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:00
Мировые рынки сохранят настрой на рост на фоне мягкой денежно-кредитной политики в 2021г - Альфа-банк
Контекст мягкой монетарной политики на 2021 год означает, что мировые рынки в следующем году сохранят настрой на рост, отмечается в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. На взгляд эксперта банка, до последних дней мировые рынки оставались в состоянии избыточного оптимизма, и... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:31
Инвесторы на российском рынке акций в последние недели года перейдут к фиксации прибыли, так как уход от риска усиливается на фоне развития ситуации вокруг пандемии COVID-19 и усиления санкционного риска, говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы ожидаем, что на этой неделе после завершения почти... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.