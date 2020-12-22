Возможно смещение рубля в середину диапазона 75-77,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Возможно смещение курса рубля в середину диапазона 75-77,5 руб./$1 во вторник в случае сохранения слабого аппетита к рисковым активам, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ситуация на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран окажут давление на рубль. В ходе сессии во вторник в случае сохранения слабого аппетита к рисковым активам и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже $50 за баррель, американская валюта попытается закрепиться выше 75 руб./$1 и сделать шаг в середину диапазона 75-77,5 руб./$1", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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