Ожидаемый рост спроса в 2021 году поддержит сырьевые рынки - Saxo Bank

По мнению аналитиков Saxo Bank, в 2021 году ожидаемое повышение спроса вместе с рефляционной темой должны будут поддерживать сырьевой рынок, особенно там, где вероятна нехватка предложения, говорится в комментарии банка. Эксперты особо отметили медь, платину и сою.

"Одним из главных препятствий для подорожания биржевых товаров в прошедшее 10-летие была их обильная доступность, - полагают аналитики банка. - Избыток предложения в этот период, особенно в последние 6 лет, удерживал весь сырьевой рынок в состоянии контанго, когда спотовые цены ниже отложенных".

Эксперты напоминают, что с 2014г корзина из 24 основных биржевых товаров давала отрицательную доходность от переноса, иногда достигавшую -5% в годовом исчислении. Вместе с сильным долларом и низкой инфляцией это снижало инвестиционную привлекательность сектора. Однако в последние месяцы доходность от переноса стала положительной, в основном благодаря сельхозсектору, где цены на ключевые культуры резко выросли из-за падения производства и роста спроса.

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