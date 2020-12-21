"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 6446 руб. за штуку и потенциалом роста 25%, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы видим, что у компании очень хорошая диверсификация выручки, - отмечает аналитик "Финама" Иван Семченков. - Компания не только продает сырую нефть и газ на рынок, но и участвует в ее переработке, поставляя большое количество светлых нефтепродуктов (77% выручка от нефтепереработки в 2020 г.). НПЗ компании располагаются как в России, так и за рубежом, что помогает увеличивать поставки там, где "ЛУКОЙЛ" может получить наибольшую выгоду".

У компании очень низкий долг, что позволяет не сомневаться в ее финансовой стабильности, подчеркивает эксперт. По его мнению, хорошая структура добычи и снижение операционных расходов позволит "ЛУКОЙЛу" быть одной из немногих нефтегазовых компаний, которая закончит 2020 г. с чистой прибылью. Компания стабильно возвращает нераспределенную прибыль акционерам через выкупы акций и выплату дивидендов.

""ЛУКОЙЛ" в своей стратегии фокусируется на проектах, где есть весомые преимущества: либо льготы со стороны государства, либо территориальная близость покупателей, - отмечает Семченков. - Однако данным проектам могут помешать новые инициативы со стороны государства. В 2021 г. правительством планируется вновь внести изменения в расчет НДД и НДПИ. Кроме того, будет проведена оптимизация налоговых льгот для нефтяной отрасли, планируются изменения в налогообложении истощенных и сверхвязких месторождений нефти. Учитывая высокую неопределенность относительно спроса на нефть и нефтепродукты, а также новые изменения в налоговом законодательстве, "ЛУКОЙЛ" не дает конкретных цифр по будущим капитальным вложениям в ключевые проекты".

Также эксперт "Финама" подчеркивает, что компания получает 76% выручки от нефтепереработки. Примечательно и то, что компания ежегодно увеличивает выход светлых углеводородов на собственных НПЗ.

"Стратегически менеджмент для себя определил приоритетом развитие добычи, - пишет аналитик "Финама". - Поэтому при снятии ограничений со стороны ОПЕК можно ожидать быстрого восстановления производства сырой нефти. Направление добычи газа также является приоритетом компании, поскольку потребление в мире, особенно в Азии, данного вида топлива будет расти опережающими темпами. Несмотря на фискальные стимулы нефтепереработки компания "ЛУКОЙЛ" не включила крупные нефтехимические проекты в число приоритетных. Скорее всего, это связано с развитием технологий переработки пластика, а также с низкой загруженностью имеющихся производственных линий. Конкретных данных по капитальным затратам на проекты компания не предоставляет, это связано с неясными перспективами спроса на нефтепродукты. "ЛУКОЙЛ" собирается направить в 2021 г. на инвестиционные проекты 450 млрд руб.".

Эксперт инвесткомпании указывает на факторы привлекательности "ЛУКОЙЛа":

- Нефтехимия. Компания генерирует большую часть выручки от реализации конечных продуктов разложения нефти. Ведущие аналитики обращают внимание на то, что рынок нефтехимической продукции будет опережать в 2 раза общемировые темпы роста, что составляет 4% в год. Регуляторная база в России также способствует развитию нефтепереработки. Президент России на внеочередном заседании с Правительством РФ поставил задачу увеличения на 70% выпуска химической продукции, что соответствует среднегодовому росту на 6% до 2030 г.

- Географическая диверсификация. "ЛУКОЙЛ" имеет производственные мощности за границей, что позволяет наращивать производство и поставлять продукцию на рынки с наибольшей маржинальностью, что делает компанию более гибкой и позволяет комфортно переживать кризисные фазы рынка.

- Низкая долговая нагрузка. Чистый долг "ЛУКОЙЛа" по состоянию на конец 2019 г. составил 37,21 млрд руб., на 12,3% меньше, чем годом ранее. Отношение чистого долга к EBITDA у компании одно из самых низких в отрасли и стремится к нулю. "У "ЛУКОЙЛа" соотношение долга к собственному капиталу (D/E) равно примерно 0,19. Для сравнения: у "Роснефти" это соотношение 1,16, а у Газпрома - 0,37. Крупнейшие российские нефтегазовые компании имеют долю долга в своем капитале значительно выше, то есть решение топ-менеджмента "ЛУКОЙЛа" скажется позитивно на стоимости акций, - отмечает Семченков.

- Высокие дивиденды. В декабре 2019 г. компания изменила дивидендную политику. По новым условиям общая сумма дивидендов по размещенным акциям компании (за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "ЛУКОЙЛ") будет составлять не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на величину капитальных затрат и расходов на выкуп акций. Дивиденд на одну обыкновенную акцию округляется до цифры, кратной одному российскому рублю. Дивиденды будут выплачиваться дважды в год - за 6 и 12 месяцев. В прошлом году по результатам 9 мес. акционеры получили по 192 руб. на акцию. В середине мая совет директоров утвердил итоговые дивиденды на уровне 350 руб. на акцию, с учетом ранее выплаченных суммарный размер дивидендов за 2019 г. составил 542 руб. на акцию.

"Акции "ЛУКОЙЛа" торгуются хуже индекса Мосбиржи, хотя в определенные временные промежутки шли вровень. Динамика в течение года, на наш взгляд, обусловлена большим количеством рисков в нефтяной отрасли на текущий момент. Если появится определенность относительно дальнейшего спроса, то акции нефтяного сектора и "ЛУКОЙЛа", в частности, могут показать догоняющий рост", - заключает эксперт "Финама".

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