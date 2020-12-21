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21 декабря 2020 года 18:12
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 и на уровне 90,5-91,8 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта в понедельник демонстрирует резкое ослабление к доллару и евро на фоне сообщений о появлении новой мутации коронавируса в Великобритании, из-за чего власти объявили о жестком карантине в Лондоне и южной части страны. Более 25 государств по всему миру (в первую очередь, в ЕС) объявили о закрытии сообщения с Королевством, въезжающих из Британии ждет карантин. Опасения резкого сокращения спроса на энергоносители повлияли на нефтяные котировки, которые снизились, потеряв рост последней недели", - отмечает Тузов. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,5% и составила 49,79 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI опустилась на 3,05% и составила 47,6 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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