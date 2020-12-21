Рубль будет торговаться около 74,5-75,5 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк

Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровней 74,5-75,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.

"В понедельник наблюдается глобальное снижение аппетита инвесторов к риску и рост геополитической премии, что привело к ослаблению рубля на 2,4%. По нашей оценке, продажа валюты экспортерами на неделе может составить ~4,2 млрд долларов, что выше уровня предыдущего месяца на 1 млрд долларов. Объемы продажи сопоставимы с месячным притоком валюты по текущему счету и являются весьма значимым фактором поддержки рубля в ближайшие дни, - пишут аналитики Газпромбанка. - Мы ожидаем курс пары доллар/рубль вблизи 74,5-75,5 руб./$1 на текущей неделе".

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