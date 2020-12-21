.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Наиболее интересные для инвестирования рублевые активы - корпоративные и субфедеральные бонды - Сбер Управление Активами
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 декабря 2020 года 17:31
Наиболее интересные для инвестирования рублевые активы - корпоративные и субфедеральные бонды - Сбер Управление Активами
Одними из наиболее интересных рублевых активов для инвестирования остаются корпоративные и субфедеральные облигации, которые предлагают привлекательную премию по доходности относительно ставок по ОФЗ, депозитов и инфляции, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. Эксперт отмечает, что на рублевом долговом рынке продолжается боковое движение. Заседание ЦБ в пятницу прошло без сюрпризов - ключевую ставку регулятор сохранил на уровне 4,25%. При этом умеренно ужесточилась риторика ЦБ в пресс-релизе, что можно трактовать как некоторое уменьшение вероятности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По итогам недели индекс государственных облигаций Мосбиржи не изменился, индекс корпоративных облигаций Мосбиржи прибавил 0,1%. "На фоне снижения ставок по депозитам и отсутствия сильного потенциала ценового роста ОФЗ, одними из наиболее интересных рублевых активов для инвестирования остаются корпоративные и субфедеральные облигации, которые предлагают привлекательную премию по доходности относительно ставок по ОФЗ, депозитов и инфляции", - указывает Малин. Также аналитик Сбер Управление Активами отмечает, что на глобальных рынках в течение прошлой недели вновь преобладали позитивные настроения. На прошедшем заседании ФРС оставил ставку без изменений, а также не внес корректировку в программу выкупа активов, что рынки восприняли умеренно оптимистично. Кроме того, демократы и республиканцы смогли договориться по вопросу нового пакета помощи американской экономике. Как следствие, рост на глобальных рынках продолжился. Интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран оставался высоким. В результате за неделю индексы еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia по 0,2%. На взгляд Малина, на текущей неделе торговая активность, вероятно, снизится из-за празднования Рождества в западных странах. Некоторое ухудшение настроений на рынках евробондов возможно ввиду роста опасений инвесторов относительно распространения мутировавшего штамма коронавируса в Британии. Тем не менее, на фоне стимулирующей политики со стороны центробанков и правительств развитых стран ставки по облигациям этих стран останутся на низком уровне, что продолжит оказывать поддержку евробондам развивающихся рынков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 декабря 2020 года 18:43
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 6446 руб. за штуку и потенциалом роста 25%, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы видим, что у компании очень хорошая диверсификация выручки, - отмечает аналитик "Финама" Иван Семченков. - Компания не только продает... читать дальше
.21 декабря 2020 года 17:50
Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровней 74,5-75,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка. "В понедельник наблюдается глобальное снижение аппетита инвесторов к риску и рост геополитической премии, что привело к ослаблению рубля на 2,4%. По нашей оценке, продажа... читать дальше
.21 декабря 2020 года 17:09
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70-75 руб./$1 в 2021 году, говорится в обзоре Альфа-банка. "Наш ориентир по курсу рубля на 2021 год остается неизменным в диапазоне 70-75 руб./$1, при этом есть существенные риски, что в ближайшие месяцы он будет слабее", - считает главный экономист... читать дальше
.21 декабря 2020 года 16:32
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли группа "М.Видео-Эльдорадо", "Сургутнефтегаз", "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") и "ФосАгро", говорится в комментарии инвесткомпании. "Наш новый... читать дальше
.21 декабря 2020 года 16:09
BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли PPL Corp., Vertex Pharmaceuticals, Jacobs Engineering Group, Salesforce.com Inc. и Cisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок в топ-5 текущей недели... читать дальше
.21 декабря 2020 года 15:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $114, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На последнем заседании ФРС разрешила всем... читать дальше
.21 декабря 2020 года 15:19
Вероятно снижение индекса S&P 500 и тестирование уровня 3645 пунктов в понедельник, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации. Индикаторы RSI и MACD демонстрируют формирование "медвежьей" дивергенции. Волатильность в преддверии Рождества будет угасать. В... читать дальше
.21 декабря 2020 года 14:52
BCS Express 17 декабря 2020 года открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc.". Цена входа: уровни $200-210 за штуку, потенциальная доходность: 20-22%; горизонт инвестирования: I-II квартал 2021 года, стоп-лосс: $178, говорится в комментарии инвесткомпании. Торговый план инвестиционной идеи по... читать дальше
.21 декабря 2020 года 14:05
Цена нефти в январе 2021 года может возвратиться в коридор $40-45 за баррель, говорится в обзоре эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. "Значительного потенциала для роста нефтяных котировок с текущих уровней мы не видим; в то же время мы не исключаем коррекции в ценах: мы... читать дальше
.21 декабря 2020 года 13:37
Индекс Мосбиржи, вероятно, закроет торги понедельника в диапазоне 3245-3280 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, вероятно, закроет торги понедельника в диапазоне 3245-3280 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:00 снизился на 1,1% на фоне падения нефтяных цен на 3%. Поводом для распродаж на большинстве сырьевых рынков... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.