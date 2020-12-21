Наиболее интересные для инвестирования рублевые активы - корпоративные и субфедеральные бонды - Сбер Управление Активами

Одними из наиболее интересных рублевых активов для инвестирования остаются корпоративные и субфедеральные облигации, которые предлагают привлекательную премию по доходности относительно ставок по ОФЗ, депозитов и инфляции, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

Эксперт отмечает, что на рублевом долговом рынке продолжается боковое движение. Заседание ЦБ в пятницу прошло без сюрпризов - ключевую ставку регулятор сохранил на уровне 4,25%. При этом умеренно ужесточилась риторика ЦБ в пресс-релизе, что можно трактовать как некоторое уменьшение вероятности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По итогам недели индекс государственных облигаций Мосбиржи не изменился, индекс корпоративных облигаций Мосбиржи прибавил 0,1%.

"На фоне снижения ставок по депозитам и отсутствия сильного потенциала ценового роста ОФЗ, одними из наиболее интересных рублевых активов для инвестирования остаются корпоративные и субфедеральные облигации, которые предлагают привлекательную премию по доходности относительно ставок по ОФЗ, депозитов и инфляции", - указывает Малин.

Также аналитик Сбер Управление Активами отмечает, что на глобальных рынках в течение прошлой недели вновь преобладали позитивные настроения. На прошедшем заседании ФРС оставил ставку без изменений, а также не внес корректировку в программу выкупа активов, что рынки восприняли умеренно оптимистично. Кроме того, демократы и республиканцы смогли договориться по вопросу нового пакета помощи американской экономике. Как следствие, рост на глобальных рынках продолжился. Интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран оставался высоким. В результате за неделю индексы еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia по 0,2%.

На взгляд Малина, на текущей неделе торговая активность, вероятно, снизится из-за празднования Рождества в западных странах. Некоторое ухудшение настроений на рынках евробондов возможно ввиду роста опасений инвесторов относительно распространения мутировавшего штамма коронавируса в Британии. Тем не менее, на фоне стимулирующей политики со стороны центробанков и правительств развитых стран ставки по облигациям этих стран останутся на низком уровне, что продолжит оказывать поддержку евробондам развивающихся рынков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.