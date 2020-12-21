Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70-75 руб./$1 в 2021г - Альфа-банк

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70-75 руб./$1 в 2021 году, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Наш ориентир по курсу рубля на 2021 год остается неизменным в диапазоне 70-75 руб./$1, при этом есть существенные риски, что в ближайшие месяцы он будет слабее", - считает главный экономист банка Наталия Орлова.

Эксперт отмечает два фундаментальных и долгосрочных фактора, которые будут влиять на рубль в 2021 году

Первый - это движение цен на нефть. Сделка ОПЕК+ может помочь сохранить цены на нефть марки Brent на уровне выше $50-60/барр. в краткосрочной перспективе, однако восстановление глобального спроса должно спровоцировать дискуссии по поводу уменьшения объемов сокращения добычи, - отмечает Орлова. - Сценарий, при котором цены на нефть "заякорятся" на уровне примерно $50/барр. на протяжении 2021 года, выглядит более реалистичным, чем их продолжающееся восстановление".

Важный риск заключается в том, указывает эксперт, что спрос может не восстановиться так быстро, как ожидал рынок - в частности, считается, что США и Великобритания до сих пор вполне успешно справлялись со второй волной пандемии, тогда как европейским странам приходится сложнее. "Вкратце, можно сказать, что позитивные ожидания заложены в цены рынка, тогда как негативные новости могут стать неприятной неожиданностью", - пишет она.

Вторым важным фактором для курса рубля, по мнению главного экономиста Альфа-банка, будет восстановление спроса на валюту со стороны российских туристов. "Закрытие границ помогло России сократить международные поездки и, таким образом, сократить спрос на иностранную валюту в размере $30 млрд в 2020 году. Но как только восстановятся международные поездки, это усилит давление на российскую валюту: полное возвращение спроса в размере $30 млрд на рынок международных перевозок будет эквивалентно снижению цены на нефть на $10/барр. Этот фактор вряд ли определит контекст 1К21, но ожидания возврата этого спроса на рынок могут влиять на курс", - пишет Орлова.

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