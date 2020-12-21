BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли группа "М.Видео-Эльдорадо", "Сургутнефтегаз", "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") и "ФосАгро", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Наш новый фаворит - группа "М.Видео-Эльдорадо" - является крупнейшим игроком на российском розничном рынке бытовой техники и электроники. Оборот составляет более 420 млрд руб. (с НДС) и объединяет розничные бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Катализатором для "М.Видео", с точки зрения повышения ликвидности акций, станет долгожданное SPO в начале года, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Сейчас "М.Видео" торгуется на привлекательных уровнях. Стратегия компании идеально соответствует рыночным трендам роста электронной коммерции и перехода в онлайн всех сфер бизнеса и жизни: компания намерена в ближайшие годы полностью стать онлайн-магазином".

Также в топ-5 текущей недели эксперты BCS Express включили "Сургутнефтегаз", одну из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. "Мы считаем, что потенциальная слабость рубля в текущих условиях благоприятна для размера дивидендов на привилегированные акции "Сургутнефтегаза". При текущем курсе рубля дивидендная доходность с выплатой летом следующего года может составить около 18%", - пишут они.

"Сохраняем в фаворитах горнодобывающую и металлургическую компанию "Северсталь" на фоне роста внутренних и экспортных цен на сталь в сочетании с повышением цен на железную руду. На данный момент бумага торгуется на привлекательных уровнях. Мы ждем опережающего роста акций "Северстали" в краткосрочном периоде", - указывают аналитики инвестиционной компании.

Прочно удерживает позицию в рейтинге BCS Express российский металлургический холдинг "ММК". "Мы видим потенциал роста цен на сталь на 20%, что должно поддержать акции "ММК" ввиду основной доли поставок компании на внутренний рынок (80%). Кроме того, в январе компания заплатит дивиденды в размере 2,391 руб. на акцию, что должно позитивно сказаться на котировках", - пишут эксперты.

Сохраняют аналитики позитивный взгляд и на "ФосАгро" в свете ожиданий сильных финансовых результатов за II полугодие 2020 г. благодаря впечатляющему росту производства и улучшению ценовой конъюнктуры на рынках DAP/MAP. Кроме того, на этой неделе отсечка по промежуточным дивидендам в размере 123 руб. на акцию, это дополнительный позитивный фактор, отмечают они.

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