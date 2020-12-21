BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли PPL Corp., Vertex Pharmaceuticals, Jacobs Engineering Group, Salesforce.com Inc. и Cisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.

Новичок в топ-5 текущей недели - PPL Corp. Это электроэнергетическая компания, обслуживающая потребителей в штатах Пенсильвания и Кентукки, а также в Великобритании, отмечают эксперты. "PPL 10 октября объявила о планах продать свой бизнес в Великобритании. Менеджмент считает, что реализация актива значительно повысит акционерную стоимость компании. Наша пересмотренная целевая цена ($33) предполагает мультипликатор 13,5х по P/E 2020е, что все еще ниже медианы аналогов. Также бумагу отличает дивидендная доходность выше среднего уровня - 5,9%", - пишут они.

Еще одно пополнение в списке фаворитов BCS Express - Vertex Pharmaceuticals (биофармацевтическая компания специализируется на терапии сложных наследственных заболеваний). "В октябре акции Vertex упали в цене более чем на 20% за один день после того, как компания объявила о прекращении разработки одного из препаратов. Мы считаем реакцию рынка чрезмерной, поскольку компания продолжает исследования другого потенциального лекарства от того же заболевания. Также мы позитивно оцениваем остальные продукты Vertex и широкий портфель препаратов-кандидатов с основным фокусом на лечение муковисцидоза", - указывают аналитики инвесткомпании.

Сохраняет место в топ-5 компания Jacobs Engineering Group, разработчик проектов в аэрокосмической и ядерной отрасли и инфраструктуре. Эксперты BCS Express отмечают продолжение долгосрочного разворота бизнеса Jacobs, компания будет заключать новые контракты даже в условиях коронакризиса.

Остается в числе фаворитов инвестиционной компании и Cisco Systems Inc. один из ключевых игроков на рынке сетевого оборудования. Результаты компании за финансовый I квартал 2021 г. превзошли консенсус, обращают внимание в BCS Express: выручка снизилась на 9% г/г, а скорректированная не-GAAP EPS упала на 10% г/г.

Также по-прежнему находится в лидерах Salesforce.com Inc. Компания специализируется на облачных решениях в сфере софта для управления персоналом. "Salesforce объявила о самом крупном своем приобретении на текущий момент - корпоративном мессенджере Slack, в результате чего акции компании просели в начале декабря. Мы повышаем прогноз не-GAAP EPS на 2021 год до $4,71 с $3,77 и понижаем на 2022 год до $3,86 с $3,89", - указывают эксперты.

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